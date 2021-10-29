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Негативно вплинули на обороноздатність ЗСУ: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику міністра та керівнику департамента Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. ДБР повідомило про підозру колишнім заступнику міністра та керівнику департамента Міністерства оборони України, передає УНН із посиланням на пресцентр відомства.

Негативно вплинули на обороноздатність ЗСУ: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику міністра та керівнику департамента Міноборони

Цитата

“Cлідчі ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на сотні мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У грудні 2020 року—січні 2021 року керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних Сил України на 2021 рік.

Потім керівник департаменту за вказівкою заступника Міністра оборони України незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів харчування та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів Збройних Сил України вже не були зобов’язанням постачальників, повідомили у ДБР.

“Як наслідок Збройні Сили України повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку, та витрачати додаткові бюджетні кошти

Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що попередня сума збитків державному бюджетові складає понад 700 млн гривень.

Доповнення

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України повідомлено про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України, оперативний супровід — ДБР.

Нагадаємо

В Україні намагались підкупити депутата Верховної Ради Олександра Санченка. За внесення “потрібної” правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю 100 тис. доларів щороку.

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