Обіцяв 100 тис. доларів щороку: “лобіст” шоу-бізнесу хотів підкупити нардепа-"слугу" Санченка

Деталі

Як повідомили у пресслужбі СБУ, чоловік, що пропонував хабар — керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Фактично, ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям — оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька “компаній-прокладок”. Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від “фінальної компанії-прокладки”, що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів.

Оскільки у Верховній раді зареєстрували законопроект № 5572 “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів.

Він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту $100 тис. щорічно. Усе це — за внесення необхідних правок до законопроекту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

Додамо

100 тис. доларів для “першого внеску” зловмисник вирішив виділити з підконтрольних “фірм-прокладок”. Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають слідчі дії з метою встановлення усіх обставин злочинної схеми та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Як стало відомо УНН, зловмисник намагався підкупити нардепа від “Слуги народу” Олександра Санченка.

Про нардепа відомо, що він — засновник конкурсу “СтудМіс України”, колишній директор зі зв’язків з державними органами і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, засновник багатьох громадських організацій.