Обещал 100 тыс. долларов ежегодно: "лоббист" шоу-бизнеса хотел подкупить нардепа-"слугу" Санченко

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина, предлагавший взятку — руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Фактически, эта организация собирает деньги из всех заведений, где играет музыка.

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Поскольку в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который фактически ликвидирует указанную организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.

Он предложил одному из инициаторов данного законопроекта 100 тыс. долл. ежегодно. Все это — за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможной его отсрочке до голосования на неопределенный срок.

Добавим

100 тыс. долларов для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок". Сегодня, во время попытки подкупа народного депутата Украины из-за его помощника, злоумышленник был задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступной схемы и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Как стало известно УНН, злоумышленник пытался подкупить нардепа от "Слуги народа" Александра Санченко.

О нардепе известно, что он - основатель конкурса "СтудМисс Украины", бывший директор по связям с государственными органами и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend, основатель многих общественных организаций.