На сегодня около 3 млн граждан обновили свои военно-учетные данные, но не все граждане, которые обновили учетные данные будут призваны на военную службу, ведь потребность ВСУ для призыва значительно меньше. Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, передает УНН.

На сегодня с информацией, которая у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные будут призваны на военную службу, - сказал Андрусяк.

Он отметил, что обновление данных создано для справедливого подхода, чтобы все военнообязанные находились на воинском учете.

Напомним

12 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что уже 2,7 миллиона человек обновили свои военно-учетные данные в Резерв+. По ее словам, ежедневно это делают примерно 90-100 тысяч украинцев.