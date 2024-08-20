Не только Х-101: враг может снаряжать кассетными суббоеприпасами и другие типы ракет

Для ударов по Украине россияне могут снаряжать кассетными суббоеприпасами не только Х-101, но и другие типы ракет. Об этом пишет Defence Express, сообщает УНН.

В частности, речь идет о том, что кассетная боевая часть используется в управляемых ракетах типа Х-59.

Также издание отмечает, что в кассетном снаряжении изготавливается ракета 9М723 от ОТРК "Искандер". Также есть информация о планах создать кассетную боевую часть для ракет типа Х-32.

Defence Express подчеркивает, что для упомянутых типов ракет кассетные суббоеприпасы изготавливаются в форме пуль или цилиндров, и дополнительно могут иметь парашюты или ленты для стабилизации.

Напомним

В одном из лесопарков Киева на месте падения вражеской крылатой ракеты Х-101 обнаружили 60 кассетных суббоеприпасов, которые не сдетонировали.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что в предыдущих образцах ракет типа Х-101 боевая часть - вкладная, фугасного типа.

Кассетная боевая часть Х-101 визуально имеет вид металлических шаров или усеченных цилиндров диаметром около 10 сантиметров, каждая из которых содержит взрывную часть. Даже в случае сбивания ракеты такие суббоеприпасы могут наносить ущерб и значительные поражения на большой территории.