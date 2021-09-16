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Не только для учителей: Степанов рассказал, как следует вводить принудительную вакцинацию

Не только для учителей: Степанов рассказал, как следует вводить принудительную вакцинацию

Киев  •  УНН

 • 19494 просмотра

КИЕВ. 17. сентября. УНН. Если в Украине вводить принудительную вакцинацию, то она должна быть не только для учителей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Принудительная вакцинация не может быть только для учителей. Кроме того, что должно быть большое количество вакцинированных, нужно принимать во внимание то, что говорят врачи. Не надо изобретать велосипед. Если я говорю о том, что 60+ (лет) населения, вакцинировано, гораздо меньше, чем люди которым 20-40, а они в свою очередь болеют гораздо тяжелее, то это проблема, большая проблема. 80+ — 8%. К ним надо максимально достучаться, следить за их здоровьем”, — заявил Степанов.

Детали

“Главное не количество вакцинированных, а главное — ноль умерших от COVID”, — добавил Степанов.

Что было раньше

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
Степанова отстранили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком рьяно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь несет ответственность перед людьми.

Какова ситуация сегодня

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначен 20 мая вместо Степанова, не смог выполнить главную обещания, которое он дал нардепам во время избрания на должность — провести 10 млн прививок за лето.

Что говорил Ляшко

Так, еще будучи кандидатом на должность министра, тогдашний главный санврач дал амбициозное обещание на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

“Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 млн прививок. Это как минимум и гарантированно”, — пообещал он присутствуя на заседании.

На следующий день свои слова Ляшко повторил в стенах Верховной Рады, после чего его кандидатуру поддержало большинство нардепов.

“Я вчера на комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины озвучил амбициозную цель, которую поставил для себя, в первую очередь, как цель, которую я должен достичь в первые 100 дней моей работы. Я сделаю все возможное, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать”, — отметил он тогда с трибуны парламента.

По состоянию на 1 сентября одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,2 млн человек. Заметим, что такое количество украинцев были привиты начиная с 24 февраля текущего года.

Добавим, что главный санврач Украины Виктор Кузин ранее немного подкорректировал обещания своего руководителя, заявив, что 10 млн прививок планируется сделать до конца осени, а не летом.

Также добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает кадровых изменений в Кабинете министров Украины.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.

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