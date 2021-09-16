Не только для учителей: Степанов рассказал, как следует вводить принудительную вакцинацию

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“Принудительная вакцинация не может быть только для учителей. Кроме того, что должно быть большое количество вакцинированных, нужно принимать во внимание то, что говорят врачи. Не надо изобретать велосипед. Если я говорю о том, что 60+ (лет) населения, вакцинировано, гораздо меньше, чем люди которым 20-40, а они в свою очередь болеют гораздо тяжелее, то это проблема, большая проблема. 80+ — 8%. К ним надо максимально достучаться, следить за их здоровьем”, — заявил Степанов.

Детали

“Главное не количество вакцинированных, а главное — ноль умерших от COVID”, — добавил Степанов.