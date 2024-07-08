Министр здравоохранения Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что в результате обстрела была разрушена единственная в Украине лаборатория диагностики онкогематологических болезней. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

К счастью, лаборатория не разрушена. Она находится в корпусе, который сегодня отключен от всех сетей снабжения. Наша ключевая задача - запустить эту лабораторию. (...) сейчас обсуждается вопрос ее перезапуска на базе других лабораторий - сказал Ляшко.

Напомним

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