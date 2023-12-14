Не по назначению: в Счетной палате заявили, что на сферу культуры использовали более 650 млн грн из фонда противодействия COVID-19

В 2020 году Правительство с нарушением законодательства выделило Министерству культуры и информационной политики Украины более 743 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19. В результате МКИП использовало более 659 млн не по назначению. Об этом сообщила Счетная палата, пишет УНН.

Аудит показал неудовлетворительный процесс подготовки Министерством культуры и информационной политики и принятия Правительством решений о выделении средств из фонда борьбы с COVID-19, а главное - почти полное несоответствие содержания соответствующих документов нормам закона о государственном бюджете на 2020 год и порядка использования этих средств, утвержденного постановлением Кабмина от 22 апреля 2020 года - отметил член Счетной палаты Андрей Дидык.

Детали

Установлено, что в июне 2020 года Министерство обратилось к Правительству с просьбой выделить ему 1,9 млрд грн по 11 направлениям. В свою очередь Кабмин принял постановление о выделении из фонда борьбы с COVID 777,8 млн по 6 направлениям, 5 из которых на сумму 743,4 млн грн - неправомерные, потому что вообще не касаются мероприятий по предотвращению болезни и борьбы с ее последствиями. По сути большинство направлений предусматривают финансовую поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

К тому же упомянутые выше средства вообще не должны были выделяться МКИП, из-за отсутствия в Министерстве детальных и достоверных финансово-экономических расчетов потребности в бюджетных средствах.

В результате на мероприятия, которые не касаются борьбы с COVID-19, МКИП использовало почти 60 млн грн, Украинский культурный фонд получил более 518 млн институциональной поддержки, а другое подконтрольное министерству заведение Украинский институт книги - более 81 млн.

О результатах аудита уже проинформированы Офис Генерального прокурора и Национальная полиция Украины.

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