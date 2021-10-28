В Україні планують запровадити е-аудит

Деталі

Зазначимо, що платники податків будуть зобов’язані подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінстані платника податків за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

Для великих платників податків обов’язок виникає з 01.01.2025, для інших платників визначених статтею 180 ПКУ — з 01.01.2027.

Зокрема, за неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 10 до 100 розмірів мінімальної зарплатні.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг”, що спрямований на упорядкування та забезпечення прозорості роботи державних реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та запровадження пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг.