В Украине планируют ввести е-аудит

Детали

Отметим, что налогоплательщики будут обязаны подавать в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также изменения в финсостоянии налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.

Для крупных налогоплательщиков долг возникает с 01.01.2025, для других плательщиков, определенных статьей 180 НКУ, — с 01.01.2027.

В частности, за неподачу, несвоевременную подачу, представление с ошибками предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 до 100 размеров минимальной зарплаты.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ “О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам”, направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.