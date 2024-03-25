Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

Благодаря дронам-камикадзе собственного производства, Украина не имея мощного флота, заставила российский флот покинуть акваторию Крыма. Об этом в в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет УНН.

Детали

Украинские дроны с каждым разом становятся еще лучше, еще мощнее, еще точнее. Это та угроза, которая постоянно держит российскую федерацию в напряжении - подчеркнул Скибицкий

Он отметил, что уникальный морской дрон Magura V5, названный в честь славянской богини войны - это сугубо украинская разработка, которой управляют украинские специалисты.

Также в ГУР рассказали, что благодаря украинским морским дронам ГУР МО Украины Magura V5 на дно ушли:

разведывательный корабль "иван хурс",

десантные суда "акула" и "серна",

ракетный корабль "ивановец",

большой десантный корабль "цезарь куников" и патрульный корабль чф рф "сергей котов".

Кроме того, недавно они же поразили судоремонтный завод чф рф в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "ямал".

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В мире такого до сих пор никто не делал. Украина, после того, что произошло в феврале 22-го года, без мощного флота заставила Россию бежать - заставила боевые корабли чф рф бежать с территории Крыма - заявил представитель ГУР.

Дополнение

Также Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные разведчики постоянно осуществляют мониторинг перемещения кораблей оккупантов.

Все что касается перемещения боевых кораблей и катеров рф постоянно мониторится для того, чтобы своевременно выявить, передать информацию и уничтожить вражеский военный объект... Это маленькие кирпичики, которые закладываются в большие стратегические операции - освобождение всех наших оккупированных территорий - подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что повреждения пораженного российского большого десантного корабля "ямал" в оккупированном Крыму, по оценкам, носят критический характер.

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