"Не говорим "нет", но запроса еще не получили": у Шольца прокомментировали передачу Украине танков "Leopard"

Детали

Она объяснила, что официальный Берлин не говорит "нет" передаче танков Leopard 2 Украине, но Польша не подала официального запроса.



Кристиан Хоффманн также не согласилась с тем, что в Берлине существуют разногласия относительно передачи Leopard Украине — якобы канцлер Олаф Шольц не согласен с позицией вице-канцлера Роберта Габека.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Заявление польского президента Анджея Дуды о готовности Польши предоставить Украине танки Leopard может вызвать негативную реакцию в Германии. Если Варшава пойдет на такой шаг в обход разрешения со стороны Берлина, это существенно пошатнет доверие между странами.