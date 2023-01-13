“Не говоримо “ні”, але запиту ще не отримали”: у Шольца прокоментували передачу Україні танків “Leopard”

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Вона пояснила, що офіційний Берлін не каже "ні" передачі танків Leopard 2 Україні, але Польща не подала офіційного запиту.



Крістіан Хоффманн також не погодилася з тим, що в Берліні існують розбіжності щодо передачі Leopard Україні — нібито канцлер Олаф Шольц не погоджується з позицією віцеканцлера Роберта Габека.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.

Заява польського президента Анджея Дуди про готовність Польщі надати Україні танки Leopard може викликати негативну реакцію у Німеччині. Якщо Варшава піде на такий крок в обхід дозволу з боку Берліну, це суттєво похитне довіру між країнами.