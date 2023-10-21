Не было героев, только жертвы: Саудовский принц осудил действия Израиля и ХАМАСа

Детали

Речь принца Саудовской Аравии Турки аль-Фейсала на этой неделе относительно нынешнего насилия на Ближнем Востоке является чрезвычайно откровенной для высокопоставленного члена саудовской королевской семьи. Она была признана как самый четкий индикатор мнения руководства Саудовской Аравии о ситуации.

Принц Турки, широко уважаемый государственный деятель старшего возраста в кругах Саудовской Аравии, публично осудил как ХАМАС, так и Израиль за нападение на гражданское население после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующей израильской бомбардировки Газы. По его словам, не было героев, были только жертвы.

По его словам, действия группы противоречат исламским запретам не причинять вред гражданскому населению. Большинство убитых или похищенных ХАМАСом были гражданскими лицами.

Принц Турки сбалансировал свое осуждение ХАМАС с осуждением Израиля, который он обвинил в «неизбирательной бомбардировке невинных палестинских мирных жителей в Газе» и «неизбирательном аресте палестинских детей, женщин и мужчин».

Он отрицал использование СМИ фразы «неспровоцированное нападение» в связи с нападением 7 октября, сказав: «Какая ещё нужна провокация... чем то, что Израиль делал с палестинским народом на протяжении трёх четвертей века?».

Он добавил, что «все военно оккупированные люди имеют право на сопротивление оккупации».

Принц Турки также осудил западных политиков за то, что они «проливают слезы, когда израильтяне убивают палестинцев», но отказываются «даже выразить печаль, когда израильтяне убивают палестинцев». Вероятно, это была реакция на слова президента США Джо Байдена о том, что Запад оплакивает погибших в результате войны в Израиле.

Напомним

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что считает, что ХАМАС был мотивирован напасть на Израиль частичным желанием помешать этой стране нормализовать отношения с Саудовской Аравией.