Не было героев, только жертвы: Саудовский принц осудил действия Израиля и ХАМАСа

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14042 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 81230 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 47991 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 71081 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 205846 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 72764 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 122280 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167520 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155437 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155508 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 87865 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 91660 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 86619 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 128000 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 56033 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 81181 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 130241 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 205783 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 267722 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 319251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 3702 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 13346 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 57598 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55553 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54040 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Не было героев, только жертвы: Саудовский принц осудил действия Израиля и ХАМАСа

Киев • УНН

 • 303409 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Принц Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал заявил, что осуждает обе стороны конфликта в войне ХАМАСа и Израиль. В частности, ХАМАСу не стоило нападать, а ЦАХАЛ должен был бы избежать ударов по гражданскому населению в секторе Газа. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Не было героев, только жертвы: Саудовский принц осудил действия Израиля и ХАМАСа

Детали 

Речь принца Саудовской Аравии Турки аль-Фейсала на этой неделе относительно нынешнего насилия на Ближнем Востоке является чрезвычайно откровенной для высокопоставленного члена саудовской королевской семьи. Она была признана как самый четкий индикатор мнения руководства Саудовской Аравии о ситуации.

Принц Турки, широко уважаемый государственный деятель старшего возраста в кругах Саудовской Аравии, публично осудил как ХАМАС, так и Израиль за нападение на гражданское население после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующей израильской бомбардировки Газы. По его словам, не было героев, были только жертвы.

По его словам, действия группы противоречат исламским запретам не причинять вред гражданскому населению. Большинство убитых или похищенных ХАМАСом были гражданскими лицами.

Принц Турки сбалансировал свое осуждение ХАМАС с осуждением Израиля, который он обвинил в «неизбирательной бомбардировке невинных палестинских мирных жителей в Газе» и «неизбирательном аресте палестинских детей, женщин и мужчин». 

Он отрицал использование СМИ фразы «неспровоцированное нападение» в связи с нападением 7 октября, сказав: «Какая ещё нужна провокация... чем то, что Израиль делал с палестинским народом на протяжении трёх четвертей века?».

Он добавил, что «все военно оккупированные люди имеют право на сопротивление оккупации».

Принц Турки также осудил западных политиков за то, что они «проливают слезы, когда израильтяне убивают палестинцев», но отказываются «даже выразить печаль, когда израильтяне убивают палестинцев». Вероятно, это была реакция на слова президента США Джо Байдена о том, что Запад оплакивает погибших в результате войны в Израиле. 

Напомним

Президент Джо Байден заявил в пятницу, что считает, что ХАМАС был мотивирован напасть на Израиль частичным желанием помешать этой стране нормализовать отношения с Саудовской Аравией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04