Не було героїв, лише жертви: Саудівський принц засудив дії Ізраїлю та ХАМАСу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Принц Саудівської Аравії Туркі аль-Фейсал заявив, що засуджує обидві сторони конфлікту у війни ХАМАСу та Ізраїль. Зокрема, ХАМАСу не варто було нападати, а ЦАХАЛ мав би уникнути ударів по цивільному населенню у секторі Гази. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Промова принца Саудівської Аравії Туркі аль-Фейсала цього тижня щодо нинішнього насильства на Близькому Сході є надзвичайно відвертою для високопоставленого члена саудівської королівської родини. ЇЇ було визнано як найчіткіший індикатор думки керівництва Саудівської Аравії щодо ситуації.
Принц Туркі, широко поважний державний діяч старшого віку в колах Саудівської Аравії, публічно засудив як ХАМАС, так і Ізраїль за напад на цивільне населення після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня та наступного ізраїльського бомбардування Гази. За його словами, не було героїв, були лише жертви.
За його словами, дії групи суперечать ісламським заборонам не завдавати шкоди цивільному населенню. Більшість убитих або викрадених ХАМАСом були цивільними особами.
Принц Туркі збалансував своє засудження ХАМАС із засудженням Ізраїлю, який він звинуватив у «невибірковому бомбардуванні невинних палестинських мирних жителів у Газі» та «невибірковому арешті палестинських дітей, жінок і чоловіків».
Він заперечив використання ЗМІ фрази «неспровокований напад» у зв’язку з нападом 7 жовтня, сказавши: «Яка ще потрібна провокація... ніж те, що Ізраїль робив з палестинським народом протягом трьох чвертей століття?».
Він додав, що «усі військово окуповані люди мають право на опір окупації».
Принц Туркі також засудив західних політиків за те, що вони «проливають сльози, коли ізраїльтяни вбивають палестинців», але відмовляються «навіть висловити сум, коли ізраїльтяни вбивають палестинців». Ймовірно, це була реакція на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід оплакує загиблих унаслідок війни в Ізраїлі.
Нагадаємо
Президент Джо Байден заявив у п’ятницю, що вважає, що ХАМАС був вмотивований напасти на Ізраїль частковим бажанням перешкодити цій країні нормалізувати відносини з Саудівською Аравією.