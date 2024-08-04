НДФЛ и военный сбор обеспечили каждую шестую гривну доходов в июле. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

В июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн. Основные поступления включают налог на добавленную стоимость (59,7 млрд грн) и налог на доходы физических лиц и военный сбор (19,9 млрд грн).

Выполнение росписи доходов ГНС составило 106,7%, ГМС - 94,3%. Всего за июль в общий и специальный фонды поступило 169,0 млрд грн.

За январь-июль 2024 года в бюджет поступило 1 031,6 млрд грн, а кассовые расходы составили 2 247,6 млрд грн.

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