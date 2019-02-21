НБУ: все отделения банков должны стать доступными для людей с особыми потребностями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк продолжает работать над повышением инклюзивности всех отделений банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
С введением в действие нового положения о лицензировании, все банки должны сделать помещениz, где они обслуживают клиентов, доступными для маломобильных групп населения:
в течение 2019 года - минимум 50% всех помещений в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек и минимум 30% всех помещений, расположенных в других населенных пунктах;
в течение 2020 года - все помещения в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек;
в течение 2021 года - все помещения, расположенные во всех населенных пунктах.
Напомним, Национальный банк в конце прошлого года совершил комплексный пересмотр процессов лицензирования банков, утвердив Положение №149.