НБУ: все отделения банков должны стать доступными для людей с особыми потребностями

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45768 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 61428 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125468 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127830 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124203 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157716 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117764 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141366 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145241 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НБУ: все отделения банков должны стать доступными для людей с особыми потребностями

НБУ: все отделения банков должны стать доступными для людей с особыми потребностями

Киев  •  УНН

 • 6994 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк продолжает работать над повышением инклюзивности всех отделений банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

С введением в действие нового положения о лицензировании, все банки должны сделать помещениz, где они обслуживают клиентов, доступными для маломобильных групп населения:

в течение 2019 года - минимум 50% всех помещений в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек и минимум 30% всех помещений, расположенных в других населенных пунктах;

в течение 2020 года - все помещения в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек;

в течение 2021 года - все помещения, расположенные во всех населенных пунктах.

Напомним, Национальный банк в конце прошлого года совершил комплексный пересмотр процессов лицензирования банков, утвердив Положение №149.

Украинские Национальные Новости

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