НБУ: усі відділення банків мають стати доступними для людей з особливими потребами

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк продовжує працювати над підвищенням інклюзивності усіх відділень банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

З введенням в дію нового Положення про ліцензування, усі банки повинні зробити приміщення, де вони обслуговують клієнтів, доступними для маломобільних груп населення:

впродовж 2019 року - мінімум 50% всіх приміщень у Києві та містах з населенням понад 300 тис. осіб та мінімум 30% всіх приміщень, розташованих в інших населених пунктах;

впродовж 2020 року - всі приміщення у Києві та містах з населенням понад 300 тис. чоловік;

впродовж 2021 - всі приміщення, розташовані у всіх населених пунктах.

Нагадаємо, Національний банк наприкінці минулого року здійснив комплексний перегляд процесів ліцензування банків, затвердивши Положення №149.

Українські Національні Новини

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