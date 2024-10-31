НБУ улучшил прогноз резервов на фоне ожидаемой помощи партнеров: о каких цифрах идет речь

Национальный банк Украины улучшил ожидания по размерам международных резервов - до 43,6 млрд долл. в 2024 году и 41 млрд долл. по итогам 2025 года, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в Нацбанке, неопределенность относительно объемов международной помощи снизилась. И ожидается, что благодаря достаточным объемам внешней поддержки правительство сможет и в дальнейшем финансировать значительные расходы бюджета, а НБУ - обеспечивать устойчивость валютного рынка.

"Международная поддержка Украины будет оставаться существенной. Учитывая ожидаемые поступления, НБУ улучшил предположения относительно внешней финансовой помощи на 2024-2026 годы. Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 млрд долл. США, а в следующем - 38,4 млрд долл. США", - указали в регуляторе.

Сохранение внешней поддержки вместе с достаточными объемами внутренних рыночных привлечений, отметили в Нацбанке, "позволят правительству и в дальнейшем покрывать значительный дефицит бюджета без обращения к эмиссионному финансированию".

"Со своей стороны НБУ сможет поддерживать надлежащий уровень международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка. Их прогнозные объемы были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с июльскими оценками - до 43,6 млрд долл. США и 41,0 млрд долл. США по итогам 2024 и 2025 годов соответственно", - говорится в сообщении.

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