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НБУ: в сентябре годовая инфляция замедлилась до 7,5%

Киев • УНН

 • 11563 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В сентябре годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,5% с 8,8% по состоянию на август. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

НБУ: в сентябре годовая инфляция замедлилась до 7,5%

По данным НБУ, в сентябре 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% (8,8% - в августе). В месячном измерении цены выросли на 0,7%. При этом фактический показатель инфляции был ниже официального прогноза (7,7%).

Также регулятор сообщил, что в сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего благодаря дальнейшему укреплению гривни. Это перевесило влияние от все более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания.

Базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в сентябре составила 6,5%. Снизились темпы роста цен на целый ряд товаров и услуг.

Как указано, фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в частности, из-за жесткой монетарной политики НБУ, что проявилось прежде всего через канал обменного курса гривны.

Напомним, по данным Госстата, лидером по подорожанию в Украине в сентябре среди продуктов стала гречневая крупа, цена на которую за месяц увеличилась более чем на 20%.

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