НБУ: у вересні річна інфляція сповільнилась до 7,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У вересні річна інфляція в Україні сповільнилась до 7,5% з 8,8% станом на серпень. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.
За даними НБУ, у вересні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% (8,8% – у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. При цьому фактичний показник інфляції був нижчим за офіційний прогноз (7,7%).
Також регулятор повідомив, що у вересні були нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання базової інфляції, адміністративно-регульованих цін та цін на паливо, передусім завдяки подальшому зміцненню гривні. Це переважило вплив від все ще вищих, ніж прогнозувалося, темпів зростання цін на сирі продукти харчування.
Базова інфляція продовжила уповільнюватися і в річному вимірі у вересні становила 6,5%. Знизилися темпи зростання цін на цілу низку товарів і послуг.
Як вказано, фактичні показники цінової динаміки свідчать, що інфляційний тиск послаблюється, зокрема, через жорстку монетарну політику НБУ, що проявилося передусім через канал обмінного курсу гривні.
Нагадаємо, згідно з даними Держстату, лідером з подорожчання в Україні у вересні серед продуктів стала гречана крупа, ціна на яку за місяць збільшилась на понад 20%.