Значительный отток валюты из частного сектора приведет к уменьшению международных резервов Украины. Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем Инфляционном отчете за июль, пишет УНН.

Сокращение международной финансовой помощи на фоне значительного чистого оттока валюты из частного сектора обусловит постепенное уменьшение международных резервов до 32 млрд долларов на конец 2026 года. Однако их уровень будет оставаться достаточным для обеспечения устойчивости валютного рынка - говорится в отчете.

Напомним

Международные резервы Украины на начало июля составляли 37,9 млрд долл., уменьшившись за месяц на 2,9% из-за валютных интервенций Национального банка и долговых выплат в иностранной валюте.

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