НБУ продолжит таргетирование инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Совет Национального банка Украины во время сегодняшнего заседания приняла Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава НБУ Украины Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, согласно Основных принципов следующего года Национальный банк продолжит:
-
- проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;
-
- поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 в. п .;
-
- применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины “О Национальном банке Украины”;
-
- соблюдать режим плавающего курсообразования но не будет таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.
-
“Мы продолжаем придерживаться принципов, согласно которым строилась монетарная политика Национального банка со времени введения инфляционного таргетирования. Их соблюдение уже доказало свою эффективность. Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии”, — заявил Шевченко.
Дополнение
Ранее УНН писал, что национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.