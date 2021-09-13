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НБУ продолжит таргетирование инфляции

НБУ продолжит таргетирование инфляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Совет Национального банка Украины во время сегодняшнего заседания приняла Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу. Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава НБУ Украины Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, согласно Основных принципов следующего года Национальный банк продолжит:

  • проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;
  • поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 в. п .;
  • применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины “О Национальном банке Украины”;
  • соблюдать режим плавающего курсообразования но не будет таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

“Мы продолжаем придерживаться принципов, согласно которым строилась монетарная политика Национального банка со времени введения инфляционного таргетирования. Их соблюдение уже доказало свою эффективность. Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии”, — заявил Шевченко.

Дополнение

Ранее УНН писал, что национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

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