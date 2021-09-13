НБУ продовжить таргетування інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Рада Національного банку України під час сьогоднішнього засідання ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу. Про це під час прессбрифінгу повідомив голова НБУ України Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, відповідно до Основних засад наступного року Національний банк продовжить:
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- проводити політику таргетування інфляції для досягнення та забезпечення цінової стабільності;
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- підтримувати темпи приросту цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в. п.;
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- застосовувати облікову ставку як основний інструмент монетарної політики. У разі потреби центробанк може використовувати й інші інструменти грошово-кредитної політики, передбачені Законом України “Про Національний банк України”;
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- дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення та не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.
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“Ми продовжуємо дотримуватися принципів, відповідно до яких будувалася монетарна політика Національного банку з часу запровадження інфляційного таргетування. Їх дотримання вже довело свою ефективність. Незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики сприятиме стабілізації інфляційних очікувань та посиленню ефективності монетарної трансмісії”, — заявив Шевченко.
Доповнення
Раніше УНН писав, що національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року.