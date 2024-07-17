Национальный банк Украины обнародовал данные о финансовых результатах крупнейших компаний, имеющих лицензии регулятора на осуществление обмена валют.

Как сообщил портал "Минфин", которому Нацбанк предоставил эти данные для публикации, компании демонстрируют значительный рост по показателям финансовых результатов, что свидетельствует об их успешной деятельности и эффективном управлении финансами.

ТАБЛИЦА. Десятка крупнейших финансовых компаний по обмену валют по финансовому результату (данные приведены в млн грн)

По официальным данным регулятора, "Альфа-Инвест Групп" возглавила рейтинг с финансовым результатом 189,4 млн грн в 2023 году, демонстрируя динамику роста 2964,7% по сравнению с 2022 годом.

Второе место заняла компания "Либерти Финанс", входящая в "КИТ Групп", с финансовым результатом 153,9 млн грн в 2023 году. Динамика роста соответствующего показателя компании составила 8402,8%, что свидетельствует о ее темпах развития.

Замыкает тройку лидеров "Украинская финансовая группа" с финансовым результатом 113,3 млн грн в 2023 году и динамикой роста 8483,3%.

Как сообщает портал "Минфин", по оценке НБУ, быстрому росту показателей легальных финансовых компаний по обмену валют способствует очищение и оздоровление этого сегмента финансового рынка, в том числе выведение из него серых и теневых операторов. В результате лицензированные Нацбанком компании по обмену валют расширяют свою долю рынка. Его крупнейшие участники, демонстрирующие наилучшие финансовые результаты, также являются лидерами по размеру активов и крупнейшими плательщиками налогов в своем сегменте финансового рынка.

Например, "Альфа-Инвест Групп" и "Либерти Финанс" находятся в тройке лидеров по размеру активов, демонстрируя стабильный рост и значительный вклад в государственный бюджет. По данным НБУ, "Альфа-Инвест Групп" заплатила 42,3 млн грн налогов, а "Либерти Финанс" - 33,8 млн грн.