НБУ не видит необходимости в дополнительных ограничениях на рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Оснований для введения дополнительных ограничений в монетарной политике пока нет. Такую позицию во время общения с журналистами выразил глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"Не вижу никаких оснований вводить дополнительные ограничения", - сказал Смелый.
Он отметил, что надеется, что политические гонки не повлияют на монетарную политику в государстве. Вместе с тем он отметил, что может быть принято решение о снижении или повышении учетной ставки. Такое решение будет зависеть от дальнейшего развития событий, но НБУ будет оставаться вне политики.
Напомним, цена борщевого набора росла в 25 раз быстрее инфляции.
Ранее в НБУ рассказывали, как на украинской экономике сказываются выборы.