НБУ не видит необходимости в дополнительных ограничениях на рынке

"Не вижу никаких оснований вводить дополнительные ограничения", - сказал Смелый.

Он отметил, что надеется, что политические гонки не повлияют на монетарную политику в государстве. Вместе с тем он отметил, что может быть принято решение о снижении или повышении учетной ставки. Такое решение будет зависеть от дальнейшего развития событий, но НБУ будет оставаться вне политики.

Напомним, цена борщевого набора росла в 25 раз быстрее инфляции.

Ранее в НБУ рассказывали, как на украинской экономике сказываются выборы.