НБУ не бачить необхідності у додаткових обмеженнях на ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Підстав для запровадження додаткових обмежень у монетарній політиці поки немає. Таку позицію під час спілкування з журналістами висловив голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
"Не бачу ніяких підстав запроваджувати додаткові обмеження", - сказав Смолій.
Він наголосив на тому, що сподівається, що політичні перегони жодним чином не вплинуть на монетарну політику в державі. Водночас, він зауважив, що може бути ухвалене рішення про зниження або ж підвищення облікової ставки. Таке рішення залежатиме від подальшого розвитку подій, але НБУ залишатиметься поза політикою.
Нагадаємо, ціна борщового набору зростала у 25 разів швидше за інфляцію.
Раніше у НБУ розповідали, як на українській економіці позначаються вибори.