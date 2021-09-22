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НБУ, антикоррупционные органы и бюджет: миссия МВФ начала встречи с украинскими чиновниками

НБУ, антикоррупционные органы и бюджет: миссия МВФ начала встречи с украинскими чиновниками

Киев  •  УНН

 • 16938 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Миссия МВФ начала свою работу и уже провела первые встречи с украинскими чиновниками. Обсуждают структурные "маяки" для пересмотра общей программы Stand-By и получения транша Украиной - обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов, наполнение Госбюджета-2022 в частности через "ресурсный" законопроект №5600, сообщили УНН в Минфине.

Цитата:

"Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Холлар", - указали в ведомстве.

Детали

Стороны обсудили "прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов". Также стороны обсудили "важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022".

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы... В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", - сказал Сергей Марченко.

Дополнение

Миссия Международного валютного фонда 21 сентября начала свою работу в Украине.

"Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель", - говорят в Минфине.

В НБУ отметили, что миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укрепления антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год.

Представители Фонда, по данным Минфина, проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей программы. "Вместе с тем будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусного кризиса", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал УНН советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, кроме переговоров о транше, с миссией Международного валютного фонда украинская сторона планирует обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-By.

"По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра общей программы Stand-By и рассмотрения Советом директоров МВФ", - отмечают в Минфине. Украина ожидает транш - второй по начатой еще в июне прошлого года 18-месячной программе - в размере 700-750 млн долл. в конце ноября или в начале декабря. Представитель МВФ Джерри Райс не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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