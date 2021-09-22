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НБУ, антикорупційні органи і бюджет: місія МВФ розпочала зустрічі з українськими урядовцями

НБУ, антикорупційні органи і бюджет: місія МВФ розпочала зустрічі з українськими урядовцями

Київ • УНН

 • 16946 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Місія МВФ розпочала свою роботу і вже провела перші зустрічі з українськими урядовцями. Обговорюють структурні "маяки" для перегляду спільної програми Stand-By і отримання траншу Україною - забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів, наповнення Держбюджету-2022 зокрема через "ресурсний" законопроект №5600, повідомили УНН у Мінфіні.

Цитата:

"Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар", - вказали у відомстві.

Деталі

Сторони обговорили "прогрес у виконанні структурних “маяків” у межах програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів". Також сторони обговорили "важливість прийняття Верховною Радою України законопроекту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022".

“Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду програми... Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному”, — сказав Сергій Марченко.

Доповнення

Місія Міжнародного валютного фонду 21 вересня розпочала свою роботу в Україні.

"Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів", - кажуть у Мінфіні.

У НБУ зазначили, що місія зосередиться на питаннях незалежності НБУ, реформи судової сфери, а також зміцнення антикорупційних інституцій та проєкту держбюджету на 2022 рік.

Представники Фонду, за даними Мінфіну, проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. "Водночас будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусної кризи", - повідомили у відомстві.

Як розповів УНН радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, окрім переговорів про транш, з місією Міжнародного валютного фонду українська сторона планує обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.

"За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By та розгляду Радою директорів МВФ", - наголошують у Мінфіні. Україна очікує транш - другий за розпочатою ще торік у червні 18-місячною програмою - обсягом 700-750 млн дол. у кінці листопада або на початку грудня. Представник МВФ Джеррі Райс не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію.

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