Названы лучшие легкоатлеты месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ярославу Магучих и Михаила Коханапризнаны лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом Украины по итогам августа месяца. Данные приводит пресс служба ФЛАУ, передает УНН.
Детали
Ярослава Магучих в августе выиграла бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпийских играх (2,00 м) и заняла второе место на этапе “Бриллиантовой лиги” в Лозанне (1,98 м).
Михаил Кохан занял четвертое место по метанию молота на Олимпийских играх (80,39 м), а также выиграл международные соревнования в Будапеште (78,77 м).
Примечательно, что голосование за лучших легкоатлета и легкоатлетка Украины происходит ежемесячно. Участие в нем принимают три категории: эксперты (Совет ФЛАУ), болельщики и представители СМИ. Голоса каждой категории учитываются трети от всех голосов.
Что предшествовало
Украинка Бех-Романчук стала призером финала “Бриллиантовой лиги”.