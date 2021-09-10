Названо найкращих легкоатлетів місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Ярославу Магучіх і Михайла Кохана визнано найкращими легкоатлеткою і легкоатлетом України за підсумками серпня місяця. Дані наводить пресслужба ФЛАУ, передає УНН.
Деталі
Ярослава Магучіх у серпні виграла бронзову медаль зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх (2,00 м) та посіла друге місце на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні (1,98 м).
Михайло Кохан посів четверте місце з метання молота на Олімпійських іграх (80,39 м), а також виграв міжнародні змагання в Будапешті (78,77 м).
Примітно, що голосування за найкращих легкоатлета й легкоатлетку України відбувається щомісяця. Участь у ньому беруть три категорії: експерти (Рада ФЛАУ), вболівальники й представники ЗМІ. Голоси кожної категорії враховуються як третина від усіх голосів.
Що передувало
Українка Бех-Романчук стала призеркою фіналу “Діамантової ліги”.