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НАПК сообщило о коррупционных нарушениях в "Энергоатоме"

НАПК сообщило о коррупционных нарушениях в "Энергоатоме"

Киев  •  УНН

 • 22022 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. НАПК проверило организацию работы, предупреждения и выявления коррупции в ГП "НАЭК "Энергоатом" и выявило ряд нарушений. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в НАПК.

В частности установлены следующие нарушения:

• работники, совершившие связанные с коррупцией правонарушения, не привлечены к дисциплинарной ответственности;
• не проверены факты непредставления деклараций чиновниками Энергоатома;
• не созданы каналы для сообщения о коррупционных правонарушениях;
• в "Атомэнергомаш" не было проведено служебное расследование по представлению Энергодарской местной прокуратуры.

В то же время в НАПК добавили, что не могут реагировать на выявленные нарушения из-за решения КСУ, согласно которому они потеряли свои полномочия.

Напомним, руководитель "Энергоатома" Петр Котин сначала пытался не допустить антикоррупционную проверку на госпредприятии и блокировал ее. Впоследствии, он же допустил проверяющих.

Ранее УНН сообщал, что "Энергоатом" при руководстве Котина получил убыток за 9 месяцев 2020 в размере 5,3 млдр грн против прибыли прошлого года (при другом руководителе). Среди причин называется продажа бизнесу атомной электроэнергии по цене ниже себестоимости, а также увеличение админрасходов. Так, зарплаты нынешнего менеджмента госкомпании достигали по 300 тыс. грн в месяц.

Также УНН сообщал, что Котин планирует подписать договор с российской компанией, подконтрольной Газпрому по достройке Хмельницкой АЭС и потратить на это 73 млрд грн.

Справка УНН. Энергоатом - государственный оператор украинских АЭС.

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