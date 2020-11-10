НАЗК повідомило про корупційні порушення в “Енергоатомі”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. НАЗК перевірило організацію роботи, запобігання і виявлення корупції у ДП "НАЕК "Енергоатом" і виявило низку порушень. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАЗК.
Зокрема встановлено наступні порушення:
• працівники, які вчинили пов’язане з корупцією правопорушення, не притягнуті до дисциплінарної відповідальності;
• не перевірені факти неподання декларацій посадовцями Енергоатому;
• не створені канали для повідомлення про корупційні правопорушення;
• в "Атоменергомаші" не було проведене службове розслідування за поданням Енергодарської місцевої прокуратури.
Водночас в НАЗК додали, що не можуть реагувати на виявлені порушення через рішення КСУ, згідно з яким вони втратили свої повноваження.
Нагадаємо, керівник “Енергоатома” Петро Котін спочатку намагався не допустити антикорупційну перевірку на держпідприємстві і блокував її. Згодом, він таки впустив перевіряючих.
Раніше УНН повідомляв, що “Енергоатом” за керівництва Котіна отримав збиток за 9 місяців 2020 року у розмірі 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року (за іншого керівника). Серед причин називається продаж бізнесу атомної електроенергії за ціною нижче собівартості, а також збільшення адмінвитрат. Так, зарплати нинішнього менеджменту держкомпанії сягали по 300 тис. грн на місяць.
Також УНН повідомляв, що Котін планує підписати договір з російською компанією, підконтрольною Газпрому щодо добудови Хмельницької АЕС і витратити на це 73 млрд грн.
Довідка УНН. Енергоатом - державний оператор українських АЕС.