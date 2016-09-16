НАПК намерен на следующей неделе начать рассмотрение вопроса о финансировании политических партий

По ее словам, система финансирования партий уже запущена.

"Начиная со следующей недели, мы намерены рассматривать вопрос о выделении средств в размере 20% от заявленной суммы на финансирование политических партий, которые подали все документы", - сказала Н.Корчак.

Как сообщал УНН, по данным НАПК, четыре политические партии выполнили условия получения госфинансирования.