НАПК намерен на следующей неделе начать рассмотрение вопроса о финансировании политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции намеренно на следующей неделе начать рассмотрение вопроса о финансировании политических партий за счет средств государственного бюджета. Об этом на пресс-конференции сообщила глава НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
По ее словам, система финансирования партий уже запущена.
"Начиная со следующей недели, мы намерены рассматривать вопрос о выделении средств в размере 20% от заявленной суммы на финансирование политических партий, которые подали все документы", - сказала Н.Корчак.
Как сообщал УНН, по данным НАПК, четыре политические партии выполнили условия получения госфинансирования.