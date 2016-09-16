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НАЗК має намір наступного тижня розпочати розгляд питання про фінансування політичних партій

НАЗК має намір наступного тижня розпочати розгляд питання про фінансування політичних партій

Київ • УНН

 • 6223 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції має намір наступного тижня розпочати розгляд питання про фінансування політичних партій за рахунок коштів державного бюджету. Про це на прес-конференції повідомила голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

За її словами, система фінансування партій вже запущена.

"Починаючи з наступного тижня, ми маємо намір розглядати питання про виділення коштів в розмірі 20% від заявленої суми на фінансування тих політичних партій, які подали всі документи",- сказала Н.Корчак.

Як повідомляв УНН, за даними НАЗК, чотири політичні партії виконали умови отримання держфінансування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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