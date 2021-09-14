Лучший теннисист Украины победил на старте турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на челленджере ATP c призовым фондом 52 тыс. долл. - "Istanbul Challenger Ted Open", который проходит в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Марченко, посеянный под седьмым номером на Челленджер в Стамбуле, получил в первом раунде победу над Томасом Фаббиано - 7:5, 6:2.
Соперники провели на корте почти 2 часа. В активе Марченко семь брейков. На своей подаче украинец проиграл четыре гейма.
Во втором раунде Илья Марченко, который является лидером рейтинга АТР среди украинских теннисистов, сыграет против Кантена Алиса из Франции (АТР 171).
Напомним
Украинский теннисист стал победителем квалификации "Челленджер" в Польше.