Найкращий тенісист України переміг на старті турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на челленджері ATP c призовим фондом 52 тис. дол. – "Istanbul Challenger Ted Open", що проходить в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
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Марченко, посіяний під сьомим номером на челенджері у Стамбулі, здобув у першому раунді перемогу над Томасом Фаббіано – 7:5, 6:2.
Суперники провели на корті майже 2 години. В активі Марченко сім брейків. На своїй подачі українець програв чотири гейми.
У другому раунді Ілля Марченко, який є лідером рейтингу АТР серед українських тенісистів, зіграє проти Кантена Аліса з Франції (АТР 171).
Нагадаємо
Український тенісист став переможцем кваліфікації "челенджеру" в Польщі.