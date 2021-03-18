Больше всего рыбы и морепродуктов Украина импортирует из Норвегии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Рыба и морепродукты входят в топ-3 основных видов импортируемого в Украину агропродовольства. В 2020 году доля продуктов этой группы в структуре таких поставок в Украину составляла почти 10%, и около трети рыбы и морепродуктов Украина в прошлом году импортировала из Норвегии. Об этом сообщил заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.