Найбільше риби і морепродуктів Україна імпортує з Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Риба та морепродукти входять до топ-3 основних видів імпортованого до України агропродовольства. У 2020 році частка продуктів цієї групи у структурі таких поставок до України становила майже 10%, і близько третини риби і морепродуктів Україна торік імпортувала з Норвегії. Про це поінформував заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов, передає УНН з посиланням на пресслужбу Інституту.
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За даними Державної митної служби України, у 2020 році обсяги імпорту продукції групи “Риба, ракоподібні і молюски” становили 680 млн дол. США, на 5,6% перевищивши вартість закупівель цього виду агропродовольства у 2019 році, зауважив експерт.
За його словами, Україна закуповує переважно морожену, а також свіжу або охолоджену рибу, рибне філе і різних ракоподібних.
Найбільше риби і морепродуктів до України зазвичай ввозиться з Європи та Північної Америки.
Лідируючу позицію за вартістю поставок цього виду продукції до нашої країни вже понад 15 років поспіль утримує Норвегія. У 2020 році її вартісна частка залишилась найбільш вагомою у вітчизняному імпорті продуктів моря, склавши 31,4%, зазначив Микола Пугачов.
Значно менші частки у вартісних обсягах поставок риби та морепродуктів зайняли Ісландія (12,5%), США (10,3%), Канада (6,0%), Іспанія (4,3%), Велика Британія (3,6%) та Фарерські острови (3,2%).
Сукупно ці сім країн сформували 2020 року понад 71% імпорту продукції цієї групи до України, підсумував Микола Пугачов.
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Найбільше українську рибу полюбляють у Німеччині та Данії.