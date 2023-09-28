Самая большая преграда для развития мировой атомной энергетики это россия

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Наибольшей угрозой для развития современной атомной энергетики являются не природные катаклизмы или техногенные несовершенства, а сознательные действия одного из государств, обладающего ядерными технологиями, — России. На этом настаивает министр энергетики Украины Герман Галущенко. Об этом он заявил во время своего выступления на Первой правительственно-промышленной конференции Roadmaps to New, которая сейчас проходит в Париже. Галущенко также отметил, что при консолидации международного сообщества есть шанс остановить российскую федерацию, которая сейчас угрожает ядерной и радиационной безопасности всего мира, передает УНН.