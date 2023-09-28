Самая большая преграда для развития мировой атомной энергетики это россия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Наибольшей угрозой для развития современной атомной энергетики являются не природные катаклизмы или техногенные несовершенства, а сознательные действия одного из государств, обладающего ядерными технологиями, — России. На этом настаивает министр энергетики Украины Герман Галущенко. Об этом он заявил во время своего выступления на Первой правительственно-промышленной конференции Roadmaps to New, которая сейчас проходит в Париже. Галущенко также отметил, что при консолидации международного сообщества есть шанс остановить российскую федерацию, которая сейчас угрожает ядерной и радиационной безопасности всего мира, передает УНН.
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“Я убежден, что все вместе мы победим в этой войне с Россией. Мы больше не позволим россии манипулировать ценами, давить на другие страны и сдерживать наше будущее, наш „зеленый“ переход. Они атакуют не только Украину и нашу энергосистему, они атакуют цели „зеленого“ перехода, и я уверен, что все вместе мы выиграем эту войну”, — резюмировал Герман Галущенко.
Детали
Глава Минэнерго поблагодарил международных партнеров за поддержку украинского энергосектора и готовность помочь пройти предстоящую зиму в режиме российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. А также за поддержку кандидатуры Украины, как члена Совета управляющих МАГАТЭ.
Новый статус позволит украинской стороне донести до мировой общественности информацию о реальной ситуации на ядерных объектах Украины в условиях российской военной агрессии. В частности, об оккупированной рф крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС, а также о регулярных обстрелах объектов энергетической инфраструктуры, которые питают атомные электростанции.
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Герман Галущенко призвал государства-участники конференции поддержать инициативу по созданию международной миссии, которая оценит состояние ЗАЭС после деоккупации и готовность станции к возвращению в эксплуатацию.
“Это испытание для нашего общего будущего, потому что даже малейший инцидент на ЗАЭС, который, как я надеюсь, никогда не произойдет, может драматически повлиять на развитие атомной энергетики в мире. Без решения вопросов, как обеспечить гарантии соблюдения правил ядерной безопасности и нахождения новых правил, как его придерживаться в будущем, будет трудно реализовать планы развития атомной отрасли на базе современных технологий”, — отметил министр.