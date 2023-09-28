Найбільша перепона для розвитку світової атомної енергетики це росія

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“Я переконаний, що всі разом ми переможемо у цій війні з росією. Ми більше не дозволимо росії маніпулювати цінами, тиснути на інші країни і стримувати наше майбутнє, наш „зелений“ перехід. Вони атакують не тільки Україну і нашу енергосистему, вони атакують цілі „зеленого“ переходу, і я впевнений, що всі разом ми виграємо цю війну”, — резюмував Герман Галущенко.

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Очільник Міненерго подякував міжнародним партнерам за підтримку українського енергосектору і готовність допомогти пройти майбутню зиму в режимі російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. А також за підтримку кандидатури України, як члена Ради керуючих МАГАТЕ.

Новий статус дозволить українській стороні донести до світової громадськості інформацію про реальну ситуацію на ядерних об’єктах України в умовах російської військової агресії. Зокрема, щодо окупованої рф найбільшої в Європі атомної електростанції — Запорізької АЕС, а також про регулярні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, які заживлюють атомні електростанції.

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Герман Галущенко закликав держави-учасниці конференції підтримати ініціативу щодо створення міжнародної місії, що оцінить стан ЗАЕС після деокупації й готовність станції до повернення в експлуатацію.

“Це випробування для нашого спільного майбутнього, бо навіть найменший інцидент на ЗАЕС, який, як я сподіваюся, ніколи не станеться, може драматично вплинути на розвиток атомної енергетики у світі. Без вирішення питань, як забезпечити гарантії дотримання правил ядерної безпеки і знаходження нових правил, як його дотримуватись у майбутньому, буде важко реалізувати плани розвитку атомної галузі на базі сучасних технологій”, — зазначив міністр.