Найбільша перепона для розвитку світової атомної енергетики це росія

ukru
29 березня, 17:57 • 233009 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 302622 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 258467 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 294458 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 262263 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 198810 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 189789 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160031 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 500988 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174811 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.1 м/с
76 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 171468 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 176904 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 114127 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 134766 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 123992 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 356654 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 500985 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 539232 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 538730 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 440637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 171468 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 302551 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 164781 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 156500 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 128211 перегляди
Актуальне
Найбільша перепона для розвитку світової атомної енергетики це росія

Найбільша перепона для розвитку світової атомної енергетики це росія

Київ • УНН

 • 288324 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Найбільшою загрозою для розвитку сучасної атомної енергетики є не природні катаклізми чи техногенні недосконалості, а свідомі дії однієї з держав, що володіє ядерними технологіями, — росії. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час свого виступу на Першій урядово-промисловій конференції Roadmaps to New, що нині триває у Парижі. Галущенко також зазначив, що за консолідації міжнародного співтовариства є шанс зупинити російську федерацію, що нині погрожує ядерній та радіаційній безпеці всього світу, передає УНН.

Цитата

“Я переконаний, що всі разом ми переможемо у цій війні з росією. Ми більше не дозволимо росії маніпулювати цінами, тиснути на інші країни і стримувати наше майбутнє, наш „зелений“ перехід. Вони атакують не тільки Україну і нашу енергосистему, вони атакують цілі „зеленого“ переходу, і я впевнений, що всі разом ми виграємо цю війну”, — резюмував Герман Галущенко.

Деталі

Очільник Міненерго подякував міжнародним партнерам за підтримку українського енергосектору і готовність допомогти пройти майбутню зиму в режимі російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. А також за підтримку кандидатури України, як члена Ради керуючих МАГАТЕ.

Новий статус дозволить українській стороні донести до світової громадськості інформацію про реальну ситуацію на ядерних об’єктах України в умовах російської військової агресії. Зокрема, щодо окупованої рф найбільшої в Європі атомної електростанції — Запорізької АЕС, а також про регулярні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, які заживлюють атомні електростанції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки — Зеленський

Герман Галущенко закликав держави-учасниці конференції підтримати ініціативу щодо створення міжнародної місії, що оцінить стан ЗАЕС після деокупації й готовність станції до повернення в експлуатацію.

“Це випробування для нашого спільного майбутнього, бо навіть найменший інцидент на ЗАЕС, який, як я сподіваюся, ніколи не станеться, може драматично вплинути на розвиток атомної енергетики у світі. Без вирішення питань, як забезпечити гарантії дотримання правил ядерної безпеки і знаходження нових правил, як його дотримуватись у майбутньому, буде важко реалізувати плани розвитку атомної галузі на базі сучасних технологій”, — зазначив міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73