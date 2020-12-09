Самые богатые страны закупили более 50% мирового объема вакцин: Украина может оказаться за бортом

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Около 70 беднейших стран мира, включая Украину, в 2021 году смогут вакцинировать от COVID-19 только одного человека из десяти, тогда как самые богатые страны закупили достаточно доз, чтобы несколько раз вакцинировать население. К таким выводам пришла Группа People's Vaccine Alliance, в которую входят Amnesty International, Oxfam, Global Justice Now и Frontline AIDS, передает УНН со ссылкой на заявление группы.