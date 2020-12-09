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Найбагатші країни закупили понад 50% світового обсягу вакцин: Україна може опинитися за бортом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Близько 70 бідних країн світу, включно з Україною, у 2021-му році зможуть вакцинувати від COVID-19 тільки одну людину із десяти, тоді як найбагатші країни закупили достатньо доз, щоб кілька разів вакцинувати населення. До таких висновків дійшла Група People's Vaccine Alliance, в яку входять Amnesty International, Oxfam, Global Justice Now і Frontline AIDS, передає УНН із посиланням на заяву групи.

Так, за даними групи, багатші країни закупили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення майже тричі до кінця 2021 року, за умови якщо всі вакцини, які у даний час проходять клінічні випробування, будуть схвалені.

Канада очолює список, з кількістю вакцин, достатнім для п'ятикратної вакцинації кожного канадця.

"Оновлені дані показують, що багаті країни, що представляють всього 14% населення світу, на даний момент закупили 53% всіх найбільш багатообіцяючих вакцин", - заявили у групі.

Так, організації виявили, що 67 країн із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду, у той час як багаті країни рухаються по шляху порятунку від пандемії.

"П'ять із 67 країн - Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан і Україна - зареєстрували майже 1,5 мільйона випадків захворювань", - йдеться у заяві.

Відзначається, що більшість країн, що розвиваються не уклали угод з головними компаніями-розробниками вакцин, і змушені ділити між собою вакцини у системі COVAX.

Організації закликали фармацевтичні компанії, які працюють над вакцинами, через ВООЗ відкрити доступ до своїх технологій і інтелектуальної власності, щоб вакцини могли проводитися масово і були доступні для всіх.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров'я Максим Степанов минулого тижня підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини у кінці першого кварталу 2021 року.

У рамках ініціативи, згідно з МОЗ України, країна отримає близько 8 млн доз вакцини від коронавірусу, що становить близько 20% від населення.

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