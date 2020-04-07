Вокруг Киева горят три торфяника

“На сегодняшний день мы имеем 41 пожар торфяников, которые были на территории Киевской области, которую мы тушим, и на сегодняшний день есть три источника, три торфа, горящих вокруг Киева — это Бородянский район, Вышгородский район и Обуховский район”, — отметил он.

По его словам, со второй половины марта отмечается резкое осложнение с пожарами, когда ежедневно подразделения 150 раз выезжают и ликвидации пожаров в экосистемах.

“В этом году фиксируется увеличение на 31% количества пожаров в природных экосистемах. Площадь, прогоревшая на этих пожарах на 33% также увеличилась — 2911 га. В лесах количество пожаров увеличилось в 8 раз и площадь в 44 раза. На торфяниках количество пожаров увеличилось в 2 раза и площадь в 2,5 раза”, — добавил он.

Напомним, в Житомирской области уже третьи сутки пытаются погасить пожар на торфяниках, для этого привлекали авиацию.