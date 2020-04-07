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Навколо Києва горять три торфовища

Навколо Києва горять три торфовища

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Навколо Києва у Бородянському, Вишгородському та Обухівському районі горять торфовища. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Василь Слободяник, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день ми маємо 41 пожежу торфовищ, яка була на території Київської області, яку ми гасимо, і на сьогоднішній день є три джерела, три торфа, які горять навколо Києва — це Бородянський район, Вишгородський район та Обухівський район”, — зазначив він.

За його словами, з другої половини березня відмічається різке ускладнення з пожежами, коли щоденно підрозділи 150 раз виїжджають та ліквідацію пожеж у екосистемах.

“В цьому році фіксується збільшення на 31% кількість пожеж у природних екосистемах. Площа, яка прогоріла на цих пожежах на 33% також збільшилася — 2 911 га. У лісах кількість пожеж збільшилася у 8 разів і площа у 44 рази. На торфовищах кількість пожеж збільшилася у 2 рази і площа у 2,5 рази”, — додав він.

Нагадаємо, на Житомирщині вже третю добу намагаються погасити пожежу на торфовищах, для цього залучали авіацію.

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