Нацполиция проводит подводные работы по очистке водоемов от взрывоопасных предметов

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«Национальная полиция Украины освобождает от российского «следа» не только нашу землю, но и воду», - отметил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Эта кропотливая работа в дальнейшем позволит начать строительство мостов и переправ.

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