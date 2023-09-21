Нацполиция проводит подводные работы по очистке водоемов от взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правоохранители обнародовали видео из Харьковской области на котором полицейские-взрывотехники проводят подводные работы по очистке водоемов от опасных «подарков» российских захватчиков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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«Национальная полиция Украины освобождает от российского «следа» не только нашу землю, но и воду», - отметил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Эта кропотливая работа в дальнейшем позволит начать строительство мостов и переправ.
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