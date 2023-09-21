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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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13 марта, 07:35 • 108842 просмотра
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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158846 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162924 просмотра
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Нацполиция проводит подводные работы по очистке водоемов от взрывоопасных предметов

Нацполиция проводит подводные работы по очистке водоемов от взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 118647 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правоохранители обнародовали видео из Харьковской области на котором полицейские-взрывотехники проводят подводные работы по очистке водоемов от опасных «подарков» российских захватчиков. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

«Национальная полиция Украины освобождает от российского «следа» не только нашу землю, но и воду», - отметил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Эта кропотливая работа в дальнейшем позволит начать строительство мостов и переправ.

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