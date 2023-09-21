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29 березня, 17:57 • 232908 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 302496 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 258373 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 294365 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 262174 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 198763 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 189757 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160026 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 500898 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 174809 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Нацполіція проводить підводні роботи з очищення водойм від вибухонебезпечних предметів

Нацполіція проводить підводні роботи з очищення водойм від вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 118649 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Правоохоронці оприлюднили відео з Харківщини на якому поліцейські-вибухотехніки проводять підводні роботи з очищення водойм від небезпечних «подарунків» російських загарбників. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

«Національна поліція України звільняє від російського «сліду» не лише нашу землю, але й воду», - наголосив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Ця кропітка робота надалі дозволить розпочати будівництво мостів та переправ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Києві водій трамвая наїхав на жінку: поліція встановлює обставини інциденту

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