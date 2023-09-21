Нацполіція проводить підводні роботи з очищення водойм від вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Правоохоронці оприлюднили відео з Харківщини на якому поліцейські-вибухотехніки проводять підводні роботи з очищення водойм від небезпечних «подарунків» російських загарбників. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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«Національна поліція України звільняє від російського «сліду» не лише нашу землю, але й воду», - наголосив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Ця кропітка робота надалі дозволить розпочати будівництво мостів та переправ.
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