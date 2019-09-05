Нацполиция пришла с обысками в "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальная полиция Украина проводит обыски в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве, а также в помещениях пяти руководителей компании. Об этом сообщили в пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.
"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве (ул. С. Петлюры, 25 и 27) Главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области начало обыски. Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной технике", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, проводятся обыски в помещениях пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.
"Руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий", - отметили в компании.
Указано, что разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад - 12 августа - в уголовном производстве, которое было в октябре 2018 года.
"Повод для обысков - предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом, пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они нанесли", - добавили в "Укрэнерго".
Напомним, украинская компания "Укрэнерго" передала в арбитражный суд требования в споре с Россией по поводу утраченных активов в аннексирована Крыму.