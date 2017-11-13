Нацполиция: только 14% электронных "браслетов" исправные

"В настоящее время в подразделениях Национальной полиции Украины находится 476 электронных средств контроля, из которых 67 находятся в технически исправном состоянии", - сообщили в полиции.

При этом в ведомстве уточнили, что сотрудники полиции надели "браслеты" на 67 человек.

В то же время, по информации полиции, в течение десяти месяцев этого года было 1375 постановлений судов о применении электронного средства контроля, но не выполнено 818 постановлений из-за отсутствия необходимого оборудования.

Как сообщал УНН, на сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра одели электронное средство контроля.

Ранее сообщалось, что сначала на Авакова-младшего не смогли одеть электронный браслет, поскольку средств контроля не было в наличии.