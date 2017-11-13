Нацполіція: лише 14% електронних “браслетів” справні

“На даний час у підрозділах Національної поліції України перебуває 476 електронних засоби контролю, з яких 67 перебувають у технічно справному стані”, — повідомили у поліції.

При цьому, у відомстві уточнили, що співробітники поліції одягли “браслети” на 67 осіб.

Водночас, за інформацією поліції, протягом десяти місяців цього року було 1375 ухвал судів про застосування електронного засобу контролю, але не виконано 818 ухвал через відсутність необхідного обладнання.

Як повідомляв УНН, на сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра одягли електронний засіб контролю.

Раніше повідомлялось, що спершу на Авакова-молодшого не змогли одягти електронний браслет, оскільки засобів контролю не було в наявності.